Кругленька сума: на Тернопільщині повідомили про підозру чиновниці, яка попалась на хабарі
02/10/2017 0
Розмір тексту:
На Тернопільщині повідомлено про підозру начальнику районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що чиновниця за пособництва своєї невістки- підприємця, яка надає юридичні послуги, вимагала та одержала неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США від заявника –іноземця за надання повторно свідоцтво про народження його сина. Обом жінкам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Додати свій коментар
Головні новини
- Кругленька сума: на Тернопільщині повідомили про підозру чиновниці, яка попалась на хабарі
- У Тернополі будуть судити лікарку, яка взяла три тисячі гривень за пологи
- На Тернопільщині загинув чоловік, який потрапив під комбайн
- Ревнивий молодик на очах у власних дітей вбив товариша, а тіло вивіз тачкою в поле
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...