Кругленька сума: на Тернопільщині повідомили про підозру чиновниці, яка попалась на хабарі

02/10/2017 0
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На Тернопільщині повідомлено про підозру начальнику районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що чиновниця  за пособництва своєї невістки- підприємця, яка надає юридичні послуги,  вимагала та одержала неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США від заявника –іноземця  за надання повторно свідоцтво про народження його сина. Обом жінкам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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