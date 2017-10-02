Кругленька сума: на Тернопільщині повідомили про підозру чиновниці, яка попалась на хабарі

02/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині повідомлено про підозру начальнику районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що чиновниця за пособництва своєї невістки- підприємця, яка надає юридичні послуги, вимагала та одержала неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США від заявника –іноземця за надання повторно свідоцтво про народження його сина. Обом жінкам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.