Кров по стінах: у Тернополі сталося жахливе вбивство. ФОТО

11/02/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про смерть тернополянки у багатоповерховому будинку на вулиці Морозенка надійшло на лінію “102” 10 лютого о 19:06. На місце події одразу виїхала слідчо оперативна група.

За словами слідчого Олександра Токара, зайшовши у квартиру, в коридорі вони побачили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вона лежала у крові, а також бризки крові були і по стінах.

В одній з кімнат квартири правоохоронці знайшли кухонний ніж зі слідами бурої речовини, схожої на кров. На кухні лежали продукти харчування, порожні пляшки з-під алкоголю та склянки зі спиртним.

При огляді загиблої судово-медичний експерт підтвердив факт насильницької смерті. По всьому тілу тернополянки, а також на шиї, були численні колото-ріжучі рани – близько тридцяти.

За попередньою інформацією, вбивство трапилося того ж дня в період з 18:00 до 19:00. Проживала загибла з донькою та трьома онуками.

Правоохоронці у скоєнні даного злочину підозрюють доньку загиблої. Одна з причин – неприязні стосунки між ними.

Відповідно до статті 208 КПК працівники поліції затримали родичку загиблої, 1989 року народження. На момент вбивства матері вона разом з двома дітьми перебувала у квартирі в стані алкогольного сп’яніння, а також намагалася ввести правоохоронців в оману, повідомляють у Відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.