Кров на асфальті: біля тернопільського вузу сталося побоїще. ФОТО

02/06/2017 Розмір тексту:

Бійка між “чужими” і “нашими” сталася просто на порозі другого гуртожитку педагогічного університету у четвер, 1 червня.

Про причину розбірок не хотіли розповідати ні поліцейські, ні учасники бійки, пише “20 хвилин“. Постраждалих було двоє хлопців, років 23. Один із них не міг говорити, адже запевняв, що йому зламали щелепу. Інший нарікав на розбитий ніс та губу.

– Три чужих хлопці влетіли отак у гуртожиток, – розповідає вахтерка. – Я їх запитала, куди вони біжать, вони летіли на 4 поверх, сказали. Тільки, напевно, не знали куди бігти і вибігли через адміністративний вхід. Таким чином опинилися знову на вулиці. І я вже тільки через своє віконечко побачила, як вони б`ються. Не впевнена, чи вони були під впливом алкоголю, чи наркотиків, але точно були нетверезі. Не знаю, хто викликав швидку і поліцейських.

Інспектор поліції Михайло Герасименко каже, що постраждалі не вміють себе поводити, хамлять працівникам поліції та лікарям. Хлопці ж, у свою чергу, звинувачують копа у зловживанні службовим становищем, мовляв, останній вживав до них нецензурну лексику.

– Стояв черговий і навіть не намагався чимось допомогти, – пояснює один із постраждалих. – Хлопці налетіли на нас, двох чоловіків.

Про те, де зараз ті хлопці, які “дали тягла” “чужим”, не знають ні постраждалі, ні копи. Врешті жінці-поліцейському вдалося вмовити побитих хлопців сісти у машину швидкої для огляду.