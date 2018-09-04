Кроки, які робимо сьогодні говорять: ми можемо і здатні змінити країну, – Степан Барна про реалізацію проекту “Нова українська школа”. ФОТО, ВІДЕО

04/09/2018 Розмір тексту:

Нова українська школа – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Тут створені всі умови для того, щоб дитина почувалася комфортно та могла навчатися у дружній та невимушеній атмосфері.

Саме з таким підходом постаралися підійти до облаштування першого класу у звичайній сільській школі у селі Яблунів Гусятинського району. Цього року школа ще й отримала статус опорної.

Там до першого класу пішли 19 школярів, які отримали нові одномісні парти та стільці, інтерактивні дошки, конструктори LEGO, відкриті шафки, ігровий простір та комп’ютери. У понеділок, 3 вересня, з першим дзвоником їх привітав голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

«Для мене було принципово поїхати в ті школи, перед якими ми ставимо перспективу і які спільними зусиллями відроджуємо. Саме таким є даний навчальний заклад, зміни у якому вже розпочалися. Зокрема, цього року школа отримала значний фінансовий ресурс, який спрямувала на покращення матеріально-технічної бази та ремонт», – зазначив Степан Барна.

– На реалізацію програми «Нова українська школа» сюди спрямували понад 89 тис. грн. За ці кошти для першого класу закупили дидактичні матеріали, сучасні меблі, комп’ютерне обладнання.

– Школа отримала комплект засобів навчання для кабінету фізики: відповідне навчальне обладнання, ноутбуки, інтерактивну дошку тощо, на суму 894 тис. грн. Останній раз обладнання для кабінету фізики оновлювалося у 1985 році!

– Протягом останніх трьох років на оновлення матеріальної бази школи та проведення ремонтних робіт виділено майже 250 тис. грн., з яких понад 63 тисячі – цього року.

– 1 млн. 700 тис. грн. виділено на придбання шкільного автобуса.

«Саме такими діями ми демонструємо як має виглядати освіта у Тернопільській області та в Україні. Тому мені приємно, що сьогодні понад 12 тисяч першачків, зайдуть у 750 нових класів. Думаю, що ті кроки, які ми сьогодні робимо говорять про те, що ми можемо і здатні змінити країну. І такі зміни стосуються всіх без винятку шкіл у Тернопільській області! Тому я вірю, що ці умови дадуть можливість в майбутньому виховувати висококваліфікованих спеціалістів, і дітей, котрі хочуть бачити Україну потужною і процвітаючою державою», – наголосив Степан Барна.