Креатор-Буд відкрив відділ продажу квартир мікрорайону «Беверлі Хіллз». ФОТО, ВІДЕО

03/04/2018 Розмір тексту:

Будівельна компанія Креатор-Буд розпочала у Тернополі будівництво нового житлового мікрорайону. Beverly Hills – таку назву матиме мікрорайон на вулиці Микулинецькій, 116. Тут, поруч комплексу розпочав свою роботу і відділ продажу Креатор-Буд, де власники майбутніх квартир зможуть отримати усю необхідну інформацію щодо житла у новому мікрорайоні.

Керівник проекту «Беверлі Хіллз» Володимир Карпінський запевняє – це буде один з найцікавіших і наймасштабніших комплексів у Тернополі.

Володимир Карпінський, керівник проекту «Беверлі Хіллз»:

– Це буде повноцінний мікрорайон, не хаотична забудова, як було до цього, а після прийняття генплану – перший мікрорайон, який буде розроблений за детальним планом, в якому буде дитячий садок, сквер-парк, уся необхідна інфраструктура і називатиметься він «Беверлі Хіллз»

У новому мікрорайоні передбачено 25 будинків. Молоді архітектори Урбан-Т розробили детальний план сквер-парку за європейськими стандартами, площею півтора гектари. Будуть тут і пішохідні фонтани, цікаві відпочинкові, спортивні зони, велосипедні доріжки, парковки, інтерактивні дитячі майданчики, спортивне поле зі штучним покриттям. Усе для того, аби у тернопільському Беверлі Хіллз молодим сім’ям жилось комфортно.

Отець Сергій освятив нововідкритий відділ продажу Beverly Hills та місце, де уже розпочали роботу будівельники і благословив генерального директора компанії Креатор-Буд Ігоря Гуду та його колектив на добрий початок великої справи.

Отець Сергій, сотрудник Архикатедрального Собору НЗПБ УГКЦ:

– Хай Господь дає вам багато сили, багато творчого натхнення , нехай оцей талант, який ви розвиваєте – ще більше розвивався, бачимо вдячних людей за якісну працю, бачимо результат вашої праці, бо справді немає нічого щасливого для молодої сім’ї, коли вона входить у свою власну хату. Хай Господь щедро благословить вас, пане Ігоре , і всіх співпрацівників, бо саме колектив і є та сила, і ми потребуємо один одного. Хай Бог дає вам сили, здоров’я, щоби з божим благословенням почати і з божим благословенням завершити будівництво так як ви плануєте для слави божої і для тих людей, які будуть тут жити.

Відділ продажу Беверлі Хіллз працюватиме на вулиці Микулинецькій, 116 щодня окрім суботи та неділі з 9-ї до 19-години.