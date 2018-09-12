Креатор-Буд – один з найбільших платників податків на Тернопільщині
12/09/2018 0
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За активну підприємницьку діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток області відзначили компанію Креатор-Буд.
З нагоди Дня підприємця відзнаку від очільника Тернопільщини Степана Барни та голови обласної ради Віктора Овчарука отримав директор компанії Олег Лахита.
– Податки – це основа бюджету. Сьогодні ми, підприємці, розуміємо, що для нашої країни важливою є загальна культура сплати податків. Від чесності і порядності кожного підприємця залежить добробут не лише особистий, а й успіх власного колективу, області, держави. Тому, підвищення соціальних, економічних стандартів на своєму підприємстві, а одночасно, збільшення податків до державного бюджету – це наше завдання, наш щоденний обов’язок», – зазначив Олег Лахита.
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