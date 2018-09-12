Креатор-Буд – один з найбільших платників податків на Тернопільщині

12/09/2018 Розмір тексту:

За активну підприємницьку діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток області відзначили компанію Креатор-Буд.

З нагоди Дня підприємця відзнаку від очільника Тернопільщини Степана Барни та голови обласної ради Віктора Овчарука отримав директор компанії Олег Лахита.

– Податки – це основа бюджету. Сьогодні ми, підприємці, розуміємо, що для нашої країни важливою є загальна культура сплати податків. Від чесності і порядності кожного підприємця залежить добробут не лише особистий, а й успіх власного колективу, області, держави. Тому, підвищення соціальних, економічних стандартів на своєму підприємстві, а одночасно, збільшення податків до державного бюджету – це наше завдання, наш щоденний обов’язок», – зазначив Олег Лахита.