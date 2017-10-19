Красиві і сильні: у Тернополі змагалися неймовірні дівчата в бікіні. ВІДЕО

19/10/2017 Розмір тексту:

На міжнародний турнір з бодібілдингу «International Ternopil Cup» 15 жовтня у ПК «Березіль» з’їхались чемпіони з Європи та України.

У рамках турніру провели змагання з фітнес-бікіні. Два “золота”поїхало у Львів, а у Тернополі залишилось “срібло”, повідомляє “20 хвилин“.

В категорії фітнес-бікіні було 13 учасниць, які з’їхались у Тернопіль з усієї України та Криму.

23-річна учасниця з Криму Олександра Половцева у залі займається протягом трьох років. А почала виступати, бо їй не вистачає сцени.

– Сцена для мене – об’єкт нових вражень, відчуттів, – розповідає Олександра. – Я звикла до сцени, оскільки до того дев’ятнадцять років я професійно займалась спортивними бальними танцями. Але у 2014-ому році я розійшлась з партнером. І захотіла піти у спорт однієї людини, тобто ні від кого не залежати. За три роки у мене було шість-сім чемпіонатів.

Дівчина каже, що ані займатись цим спортом, ані готуватись до змагань їй не складно. Оскільки для неї це – улюблене хобі.

– Якщо тобі тяжко, якщо ти вмираєш, то не роби цього, – додає Олександра. – Щодо Тернополя, то місто мені дуже сподобалось. У вас дуже привітні люди. Я приїхала скоріше, ніж моя команда і трішки заблукала. Але мені допомогли, здається учасники АТО, знайти місце, де можна переночувати.

Зараз дівчина навчається на магістратурі, здобуває освіту за спеціальністю спеціаліст з міжнародних економічних відносин. Тернопіль представляло дві красуні – Таїсія Єлісєєва у категорії понад 164 см та Наталія Горобець – до 164 см. Таїсія у своїй категорії зайняла четверте місце, а Наталія у своїй – друге.

– Це мій другий турнір, тому я не очікувала, що взагалі займу якесь місце, – розповідає Наталія. – Для мене величезна честь стояти на цій сцені, бо поруч виступали дівчата, які вже мали певний досвід та титули. Мені пощастило, що нещодавно я виграла в Івано-Франківську і тому я потрапила сюди.

У залі 25-річна тернополянка займається два роки, а до перших змагань готувалась дев’ять місяців. За допомогою Наталія звернулась до Таїсії Єлісєєвої, яка працює тренером.

– Вона неймовірна дівчина та тренер, яка повірила в мене, – каже Наталія. – І вона захотіла мені допомогти. Тая дуже багато сил в мене вклала і для мене вона приклад величезної самовіддачі.

У Наталії Горобець спеціальність «Економіка нерухомості», але працює вона у сімейному бізнесу в сфері виготовлення сиру. Живе Наталія у Ланівцях і на тренування постійно приїжджає у Тернопіль. Іноді займається вдома.

Перше місце у категорії до 164 см отримала львів’янка Наталія Бершеда. Спорстменка отримала нагороду 5 000 грн. У категорії понад 164 см перше місце та нагороду отримала теж львів’янка – Оксана Бригідир. За друге місце учасниці Наталія Горобець та Марина Оборська отримали по 3 000 грн. А за третє: Олексадра Половцева та Поліна Скакун отримали по 1 500 грн. Абсолютна чемпіонка, якою стала Оксана Бригідир, отримала від спонсорів 10 000 грн.