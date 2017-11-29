Красуня з Тернопільщини залишила шоу “Модель XL”

Пишна красуня звернулася до своїх шанувальників у соцмережах, повідомляє сайт Тернополяни.

– Ну от і все… “Оплески, занавіса..”, чи як то там правильно говорити!? Багато що хочеться сказати, але чи є зараз в цьому якийсь сенс? Думаю, ні. Все, що хотіла, я сказала і показала на проекті. Головною метою для мене було донести до всіх, що не варто боятись і приховувати свої, як вам, можливо, здається, недоліки, перетворіть їх на переваги, за які вас полюбить увесь всесвіт. Не соромтесь бути собою, бо це, насправді, так класно!, – пише Ірина Купчак в Instagram.

Дівчина каже, що вдячна людям за підтримку.

– Дякую за усі отримані повідомлення, я була вражена, коли ви почали писати, що плакали разом зі мною коли я покидала проект. Не засмучуйтесь, продовжуйте дивитись проект далі, вболівайте за фавориток, бо буде гаряче. І зовсім скоро зустрінемося знову, вже на фіналі, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що у третьому випуску шоу судді відібрали з 30-ти 10 дівчат. Наша землячка чудово виконала всі завдання, адже судді похвалили її та виділили серед інших учасниць. Проект “Модель XL” стартував на каналі “1+1” 31 жовтня. Участь у ньому взяли дівчата з різних куточків країни. Переможниця проекту отримає приз – прикрасить обкладинку журналу Coxmopolitan і стане обличчям колекції Андре Тана. Учасниці проекту змагатимуться між собою заради великої мрії – стати успішною моделлю plus-size.