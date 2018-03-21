Кращим спортсменам Тернополя виплачуватимуть стипендію міської ради

21/03/2018 Розмір тексту:

Кращі спортсмени Тернополя упродовж року отримуватимуть стипендію від міської ради. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради 21 березня.

Щомісяця спортсмени, які мають високі досягнення, отримуватимуть 1500 гривень. Кошти з бюджету їм виплачуватимуть раз у квартал. Стипендіатів має бути не більше 20-ти. Хто саме отримуватиме грошову винагороду вирішуватиме спеціальна комісія. Минулого року, як зазначила заступник міського голови Вікторія Остапчук, таких спортсменів було 18.

У прийнятому рішенні зазначено, що стипендія встановлюється персонально талановитим спортсменам Тернополя, які є чемпіонами та призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України та інших змагань з олімпійських видів спорту, сприяють уславленню міста на всеукраїнському і міжнародних рівнях. Щоб отримати стипендію необхідно подати до міської ради відповідне клопотання та інформацію про результати участі в змаганнях. Зробити це можуть, як самі спортсмени, так і тренери, спортивні федерації, керівники фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій. Виплата стипендій може переглядатися комісією з призначення стипендій кращим спортсменам міста за високі спортивні досягнення упродовж року, відповідно до рівня спортивних результатів участі у змаганнях, припинятися у разі порушення спортсменом навчально-тренувального процесу або дискваліфікації спортсмена та призначатися іншому спортсмену.

Не можуть претендувати на стипендію від міської ради ті спортсмени, які отримують стипендію Президента України або облдержадміністрації.

Ольга Трач