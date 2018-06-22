Кращі кухарі західної України боротимуться у Тернополі за “Золотий ніж”

22/06/2018 Розмір тексту:

Кулінарний кубок західної України пройде у Тернополі 7 – 8 липня. До обласного центру з’їдуться кращі кухарі з цілого регіону.

Під час кулінарного свята у Тернополі змагатимуться кращі кухарі західного регіону. Кулінарний кубок передбачає такі номінації: холодна закуска, салат, гаряча закуска, перша страва, основна страва. Кухарі надаватимуть перевагу українським стравам.

«У кожній номінації буде визначено переможця. Він отримає кубок «Золотий ніж», «Срібний ніж» та «Бронзовий ніж». А учасники отримають грамоти та сертифікати про участь. Переможці і власники «Золотих ножів» 8 липня будуть боротися за номінацію «Чорний ящик», де відбудеться розіграш головного призу «Поїздки в Одесу на Супер кубок України з кулінарії». Основний переможець зможе безкоштовно взяти участь в цьому фінальному заході. Одеса не стане кінцевим пунктом для кращих українських кухарів. За результатами цього конкурсу вони зможуть до Іспанії», – повідомив співорганізатор дійства Дмитро Яіцький.

Судитимуть учасників кулінарних змагань кращі кухарі України та світу. Зокрема, вони оцінюватимуть смак та вигляд їжі.

Софія Романська