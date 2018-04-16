Краса у східному стилі: у медуніверситеті обрали найфайніших студенток. ФОТО
Неймовірне свято краси, грації, талантів і юності відбулося 15 квітня 2018 року під час конкурсу «СтудМіс ТДМУ-2018». Цього вечора у Тернопільському драмтеатрі обирали найкрасивішу дівчину Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.
За головну корону року боролися 12 конкурсанток, повідомляє прес-служба ВУЗу.
Захід відбувся у східному стилі. Навіть на початку програми ведучий Роман Балич з’явився в образі султана, у створенні якого йому допомогли студенти з Єгипту, які навчаються в нашому університеті. Іншим ведучим вечора був Валентин Котик.
Під час першого виходу на сцену дівчата мали завдання не тільки продемонструвати вміння дефілювати на сцені, а й оригінально представити себе.
І в кожної принцеси, а саме такими були дівчата цього вечора, обов’язково повинен бути свій «коронний номер», яким вона зможе вразити навколишніх. Тож, у наступному виході на сцену студентки ТДМУ демонстрували власні таланти.
Традиційний вихід у купальниках був також стилізований під східні мотиви. Вбрання дівчат нагадувало танцювальні костюми танцю живота.
Завершальним акордом вечора став вихід у вечірніх сукнях.
Розважали глядачів, які прийшли підтримати конкурсанток, танцювальна студія «Freedom», «Тамані денс студіо», один з кращих кавер-бендів «Багс Бані», гурт «Творчі» та «Сненд-ап».
А перемогу виборола студентка четвертого курсу медичного факультету Катерина Бігуняк.
Першою віце-міс стала студентка другого курсу стоматологічного факультету Христина Куліковська, звання другої віце-міс отримала студентка другого курсу медичного факультету Вікторія Хилюк.
У інших номінаціях перемогли: «СтудМіс Елегантність» – студентка першого курсу ННІ медсестринства Ольга Ковальчук, «СтудМіс Посмішка» – студентка першого курсу стоматологічного факультету Інна Гевал, «СтудМіс Модель» – студентка першого курсу медичного факультету Діана Стечишин, «СтудМіс Фото» – студентка четвертого курсу медичного факультету Вікторія Ковалик, «СтудМіс Just One» – студентка четвертого курсу медичного факультету Катерина Бігуняк, «СтудМіс Ferrizo» – студентка другого курсу медичного факультету Вікторія Хилюк, «СтудМіс Beauty Club» – студентка першого курсу медичного факультету Соломія Сампара, «СтудМіс City Life» – студентка другого курсу медичного факультету Галина Демкович, «СтудМіс Allure» – студентка другого курсу медичного факультету Мирослава Кравчук, «СтудМіс Інтернет симпатій» – студентка другого курсу медичного факультету Катерина Дзюба.
Найбільшу підтримку глядачів залу отримала студентка другого курсу стоматологічного факультету Христина Куліковська, яка отримала за це титул «СтудМіс Глядацьких симпатій».
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