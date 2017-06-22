Кожен випускник Тернопільщини на випускному отримає подарунок

22/06/2017 Розмір тексту:

Усі 4 800 випускників загальноосвітніх навчальних закладів у Тернопільській області цьогоріч із атестатом у подарунок отримають друге видання «Заповіту Патріарха Йосифа Сліпого».

Нагадаємо, 2017-ий у Тернопільській області проголошений Роком Патріарха Й. Сліпого.

– Ми ініціювали акцію «Заповіт Патріарха – випускнику Тернопільщини» з метою актуалізації постаті славетного земляка, – зазначила заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ганна Зварич. – Ця акція адресна, у всіх примірниках є звернення до кожного випускника. «Заповіт Йосифа Сліпого» уже передано районним відділам освіти, в об’єднані територіальні громади, комунальним установам. Примірники роздадуть учням на випускному разом із атестатом.

Заповіт надруковано за фінансово сприяння народного депутата України Романа Заставного у тернопільському видавництві «Джура».

Довідково

Йо́сиф Сліпи́й (у світі Йо́сиф Коберни́цький-Дичко́вський) — єпископ УГКЦ, кардинал Римо-католицької церкви; з 1 листопада 1944 року Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський, з 23 грудня 1963 року Верховний Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви. Народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість Теребовлянського району.