“Кожен, хто отримав орден “За спасіння життя”, виконав найшляхетнішу місію – допоміг ближньому”, – Віктор Овчарук

На базі Тернопільської університетської лікарні вчора, 1 жовтня, відбулися заходи з нагоди вручення ордену «За спасіння життя» імені академіка Леоніда Ковальчука, який отримують за мужність і героїзм, виявлені при рятуванні життя людей під час виконання службового або громадянського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для власного здоров’я. Також цю винагороду одержують за систематичну працю і наукові відкриття в галузі медицини, які дали змогу зберегти здоров’я Української нації.

Цю відзнаку вручають двічі на рік, 15 березня та 1 жовтня, а саме: у дні вшанування пам’яті видатного діяча в галузі охорони здоров’я і медичної освіти, лікаря та науковця, члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора, ректора Тернопільського державного медичного університету Леоніда Ковальчука.

Цьогоріч орден отримали вісім осіб, серед яких представники німецького та польського Червоного Хреста.

– Ця заснована у Тернополі громадська відзнака об’єднала уже понад 30 гідних медиків, військовослужбовців, волонтерів, рятувальників, капеланів, священнослужителів, вчених, студентів. Зблизила людей з різних міст, країн і навіть континентів. І щоб не говорили про прагматичність чи суворість сьогодення, у цьому світі є дуже багато добра, самопожертви, самовідданості та героїзму. Бо кожен, хто отримує орден «За спасіння життя», виконав найшляхетнішу місію – допоміг ближньому. Так, як робив це мій учитель, наставник, ректор Тернопільського державного медичного університету Леонід Ковальчук, на честь якого заснована ця громадська відзнака. Ви надаєте безцінну допомогу нашим краянам. Адже сьогодні, коли наша країна потребує підтримки, ваші діяння безцінні. Спасибі вам за вагомий внесок у розвиток соціальної сфери Тернопільської області, активну життєву позицію в утвердженні милосердя, гуманізму, доброчинності та тісну співпрацю. А ще передайте нашу велику подяку вашим співгромадянам, які надають допомогу українцям, – зазначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

До слова, представники Червоного Хреста Німеччини та Польщі також були відзначені спільною грамотою Тернопільської обласної ради та Тернопільської облдержадміністрації за вагомий внесок в розвиток соціальної сфери Тернопільської області, активну життєву позицію в утвердженні людських цінностей та тісну співпрацю.