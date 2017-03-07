Козаку з Тернопільщини зламав носа той, хто миліше жінки

07/03/2017 Розмір тексту:

6 березня близько 19.00 годин до Кременецької районної лікарні доправили закривавленого чоловіка. Лікарі, оглянувши потерпілого встановили діагноз «Множинні рани носа, закритий перелом носової перегородки, стан алкогольного сп’яніння».

Як з’ясувалося, 46-річного жителя с. Кімната Кременецького району травмував власний кінь.

Ну що ж, кажуть козакові кінь миліше жінки. Але, перед жіночим святом, хочеться нагадати чоловікам, що кінь, хоч може невтомно працювати, як жінка, але терпіти, як вона, не буде в жодному випадку, пише Погляд.