Ковзанку на Театральному майдані нарешті приберуть

23/02/2017 Розмір тексту:

Цими вихідними Тернопіль позбудеться залишків Новорічно-Різдвяних розваг. Комунальники збираються демонтувати ковзанку. Відповідні прохання від тернополян вже надходять до міської ради кілька тижнів.

Жителі обласного центру скаржаться на суцільний безлад і хаос на Театральному майдані. У передвесняний час ковзанка вже нікого не приваблює.

«Ще кілька днів і березень починається, а в центрі Тернополя ще стоїть ковзанка. Скрізь бруд і навіть сміття, вже набридло на це дивитися, хочеться, щоб центр міста був чистим і акуратним», – каже тернополянин Іван Островський.

У туристично-інформаційному центрі Тернополя пояснюють, забрати ковзанку раніше не могли через морозяну погоду.

«Згодні з тим, що ковзанка вже своє цього року відпрацювала. Демонтувати раніше не могли, оскільки був мороз. Але вже цими вихідними буде відбуватися демонтаж. Все поприбираємо. Будемо готувати місто до весни», – відзначає директор туристично-інформаційного центру Тернополя Тарас Ковальчук.

Тернополян також хвилює, чи не пошкодила ковзанка бруківки. Комунальники запевняють, що все гаразд. Яка ситуація насправді, побачимо згодом.