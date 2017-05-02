Ковбаса “Кабаносі”, пайда і “Тернівка”: чим пригощатимуть на “Тернопільській брамі”

02/05/2017 Розмір тексту:

Тернопільська зупа, ребра по-махабундськи, пайда зі смальцем, зеленню та ковбасою, ковбаса «Кабаносі», наливка і настоянка із терену, новий сорт пива, яке дозріває півроку, десерти та різні смаколики. Скуштувати усе це можна буде під час першого фестивалю локальної їжі та культури «Тернопільська брама». Пройде він 5-7 травня на Театральному майдані.

– В центрі площі буде сцена, відкрита зі всіх сторін, де виступатимуть фіналісти Євробачення та X-фактору, – розповів співорганізатор фестивалю, ресторатор Руслан Миронов. – Оформлення торгових точок рестораторів буде виконано в нині не існуючих або пошкоджених пам’ятках архітектури, це буде своєрідна галерея. Усього буде вісім точок і їх прикрашатимуть Ратуша, залізничний вокзал, пам’ятник Міцкевичу, італійський дворик, вид на вулицю 3 Мая – нинішню Сагайдачного та інші. Наша ініціатива працює над створенням позитивного іміджу міста, щоб Тернопіль був упізнаваний на просторах України, ми шукаємо наш брендинг, наш продукт, який в Тернополі відсутній. Якщо взяти Львів, то це кава, шоколад, а Тернопіль поки що в пошуках. Тому на фестивалі презентуємо новий продукт «Тернівка». Наш заклад готуватиме для відвідувачів також пайду – це велика скибка хліба намащена смальцем із зеленню та ковбасою. Будуть і ребра по-махабундськи. Махабунди – це тернопільські батяри, вони полюбляли збиратися разом, відвідувати кнайпи, де спілкувалися, їли та випивали. А ребра по-махабундськи – це соковита, пряна страва, яка готується в три етапи: довго маринується, потім вудиться і аж тоді запікається на дровах у фірмовому соусі. Кожен із рестораторів запропонує гостям щось своє.

У другий день фестивалю, 6 травня, на Театральному майдані буде приготовлено ковбасу рекордної довжини – понад 400 метрів і вагою 200 кілограмів. Зафіксувати рекорд приїдуть представники Книги рекордів України.

– Для встановлення рекорду ми вибрали ковбасу «Кабаносі», – розповів Віктор Малюта, директор «Тернопільського м’ясокомбінату». – Вона з групи мисливських, готується зі свинини та яловичини з білим і чорним перцем, коріандром, сіллю в баранячій череві. Вибрали її тому, що з часу відновлення роботи м’ясокомбінату ця ковбаса одна із найпопулярніших серед покупців. Довжина виробу буде понад 400 метрів, а вага – 200 кілограмів. На Театральний майдан ми привеземо напівфабрикат, а готуватимемо перед відвідувачами. Як буде готуватися така кількість ковбаси – це сюрприз. Ми все покажемо на Театральному майдані, а потім готовою ковбасою безкоштовно пригостимо присутніх.

Претендуватиме на рекорд і символ фестивалю – декоративна Тернопільська брама. Це будуть дві великі колони, які за формою відтворюватимуть ті, які колись були біля Тернопільського замку. Але сконструюють їх зі скляних пляшок та оздоблять різним кухонним начинням. В основі одна колона матиме ширину сторони 2,5 метри, а заввишки буде сім метрів. Для більшого ефекту колони планують підсвічувати. Монтувати їх почнуть зазделегідь – у середу-четвер. А гостей організатори фестивалю запрошують відвідати захід у п’ятницю з 15.00, у суботу та неділю – з 14.00.

Ольга Трач

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