Котельні Надала, проти яких бунтують тернополяни, вивчить спецкомісія

24/02/2017 Розмір тексту:

Нещодавно тернополяни повстали проти реконструкції котелень, які знаходяться поруч з житловими будинками. Прикриваючись заявами про енергетичну незалежність міська влада збирається переобладнати їх на спалювання торфу.

Як з’ясували журналісти, за фірмою, яка займається проектом стоїть родина мера Сергія Надала. Сьгодні обурені мешканці прийшли на сесію міськрди. Як повідомляє 20 хвилин спеціальна комісія вичить це питання.

В комісію включать депутатів, представників управління ЖКГ і громадськості. На сесії також присутні занепокоєні мешканці «Сонячного», поруч з будинками яких будують нову котельню, що працює на твердому паливі. Тернополяни прийшли у міськраду, щоб висловити свою позицію стосовно незаконності будівництва котельні. – Будівництво на вулиці Київській, 3 ведуть із колосальними порушеннями, – розповідає жителька масиву Сонячний Юлія Марунчак. – Будують без погодження з громадськістю, з порушеннями екологічних норм. Люди не знають, що від цього чекати. Депутат Тернопільської обласної ради Андрій Цибульський зазначив, що він допомагає жителям Сонячного масиву у вирішенні цієї проблеми. І попросив місцевих депутатів підтримати людей та створити депутатську комісію, яка буде вивчати це питання. Депутати підтримали прохання свого колеги. – Ця проблема не є локальною. Це стосується ще шести об’єктів у нашому місті, – каже депутат від “Самопомочі” Юрій Штопко. – Аби не заполітизовувати це питання, пропоную обрати головою комісії еколога Олександра Філя. Міський голова відповів, що комісію створять з представників управління житлово-комунального господарства, громадськості та депутатського корпусу.