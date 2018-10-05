Користувачів субсидій у Тернополі поменшало майже в чотири рази

05/10/2018 Розмір тексту:

Наразі в обласному центрі нараховують до дев’яти тисяч користувачів субсидій. Минулоріч у цій же порі їхня кількість сягала 49-ти тисяч сімей.

Поменшало субсидіантів через нові умови, запроваджені Урядом у травні. Відтепер не нараховують субсидій краянам, які більше 60-ти днів перебували за кордоном, або ж не мають офіційних доходів. У будь-якому випадку не отримають субсидій тернополяни, які зробили покупку понад 50 тисяч гривень, якщо площа їхнього квартири перевищує 120 метрів квадратних, будинку – 200.

«Не зможе користуватися субсидіями родина, якщо у складі домогосподарства є особа працездатного віку, яка немає доходу або отримує дохід менший мінімального соціального доходу, чи не сплатила єдиного соціального внеску. Проте і тут є винятки – у разі захворювання особи працездатного віку, що підтверджується довідкою з медичної установи. Також є й інші нюанси, які може розглянути комісія тільки після цього прийняти рішення про призначення субсидії чи відмову. Немає права на субсидію у випадку спадкування чи набуття права власності: якщо у помешканні є особи, які зареєстровані, але не проживають», – розповідає начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулима.

Тернополянам нагадують: субсидію призначають з місяця звернення. Щоб отримати субсидію з початку опалювального періоду, заяву необхідно написати до 20 жовтня. Родинам, які користувалися субсидіями у літній період, зроблять автоматичний перерахунок.

Софія Романська