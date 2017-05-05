Користувачів соцмереж шокувала креативність медиків Тернопільщини. ФОТО

05/05/2017 Розмір тексту:

У спільноті «Типовий Тернопіль» з’явилися фото інвалідних візків, які є у Забаразькій районній лікарні. Це такий собі пластиковий стілець, які зазвичай ставлять на дешевих літніх майданчиках міста, вмонтований на колеса.



«Креативність збаразьких лікарів зашкалює», – написав автор допису.

Натомість, у коментарях користувачі пишуть, що немає у цьому нічого смішного. Мовляв, це – обличчя сучасної медичної системи, коли податки, сплачені українцями, йдуть невідомо куди.

«Ти, розумнику, щось зробив особисто, щоб такого креативу не було? Чи вони з власної кишені мають закупляти крісла?», «В Кременці теж такі є! Міністерство охорони здоров`я всім, походу, такі видало!», «Податки не йдуть прямо в лікарню, їм виділяють мізер з податків. Претензії не до лікарні», – пишуть у коментарях.

Джерело: Прес-центр