Користувачів соцмереж шокувала креативність медиків Тернопільщини. ФОТО
05/05/2017 0
Розмір тексту:
У спільноті «Типовий Тернопіль» з’явилися фото інвалідних візків, які є у Забаразькій районній лікарні. Це такий собі пластиковий стілець, які зазвичай ставлять на дешевих літніх майданчиках міста, вмонтований на колеса.
«Креативність збаразьких лікарів зашкалює», – написав автор допису.
Натомість, у коментарях користувачі пишуть, що немає у цьому нічого смішного. Мовляв, це – обличчя сучасної медичної системи, коли податки, сплачені українцями, йдуть невідомо куди.
«Ти, розумнику, щось зробив особисто, щоб такого креативу не було? Чи вони з власної кишені мають закупляти крісла?», «В Кременці теж такі є! Міністерство охорони здоров`я всім, походу, такі видало!», «Податки не йдуть прямо в лікарню, їм виділяють мізер з податків. Претензії не до лікарні», – пишуть у коментарях.
Джерело: Прес-центр
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...