Користувачі соцмереж обговорюють “новорічний” злочин у Тернополі

07/01/2017 Розмір тексту:

“Тут була ялинка. Хочу поділитись історією, яка просто залишає неприємний осад на душі”, – пише анонімний користувач у спільноті “Від Тарнополя до Тернополя”.

“6-7 років тому ми посадили ялинку, яка радувала око перед вікном, вона була маленька і тихенько собі росла. Поки не прийшли “добрі люди” і тупо не зрізали її. Питання: “Для чого?” Щоб продати за мізер чи поставити вдома на 2 тижні? Люди, тільки разом ми зможемо зробити нашу країну кращою і це починається з саме таких дрібниць. Дякую!” – цитує користувача “20 хвилин“.

Тернополяни жваво обговорюють неприємну ситуацію: