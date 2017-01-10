Копи зіпсували 16-річній тернополянці побачення на сходах

10/01/2017 Розмір тексту:

«Донька вийшла з дому о 17-їй годині і досі не повернулася», – такий виклик отримали полісмени 9 січня, близько 4-ї години ранку.

Мати детально описала прикмети зниклої та ймовірне місце її перебування. Оскільки мобільного телефона 16-річна дівчина з собою не взяла, зв’язатися з нею батьки не змогли.

Інспектори оперативно виїхали за вказаною адресою, де ймовірно дівчина могла перебувати у гостях, в свого товариша.

На сходовій клітці вони виявили дівчину, яка підходила під орієнтування. Провели з нею профілактичну бесіду і відвезли до батьків.

Управління патрульної поліції Тернополя звертається до батьків: безпека ваших дітей, насамперед, залежить від вас. Проводьте з дітьми роз’яснювальні бесіди, познайомтеся з їхніми друзями та запишіть їх номери телефонів.