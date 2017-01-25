Копи повернули двох тернополян їхнім дружинам
Патрульні допомогли літнім чоловікам повернутись додому.
Як повідомили в управлінні патрульної поліції, 23 січня близько 17-ї години інспектори отримали повідомлення про те, що на вулиці Степана Будного знаходиться чоловік похилого віку, який не пам’ятає своєї адреси. Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили ознаки психічних розладів.
Громадянин зміг назвати інспекторам своє прізвище та ім’я. Встановивши з допомогою баз даних місце проживання 79-річного тернополянина, патрульні відвезли громадянина додому. Їх зустріла дружина, яка повідомила, що з чоловіком таке трапляється не вперше. Жінка подякувала патрульним за допомогу.
Цього ж дня, близько 22-ї години, патрульні отримали ще одне повідомлення про те, що чоловіку похилого віку потрібна допомога поліції. Прибувши за вказаною адресою, на бульварі Дмитра Вишневецького, інспектори виявили 79-річного тернополянина.
Охоронці порядку перевірили документи та встановили, що чоловік ще 22 січня пішов з дому. Патрульні з’ясували місце проживання літнього чоловіка та відвезли його додому, де на нього чекала дружина.
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