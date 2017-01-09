Копи оштрафували водія тролейбуса
09/01/2017 0
Розмір тексту:
Вранці, близько 9.50, у понеділок, 9 січня, патрульні зупинили водія тролейбуса, який на вулиці Руській проїхав на червоне світло.
– Водій тролейбуса за маршрутом №1 на вулиці Руській, 5 поблизу “Барвінку” проїхав на червоний сигнал світлофора, – повідомляють в прес-службі патрульної поліції Тернополя. – Патрульні винесли постанову ч.2 ст 122 КУпАП.
Джерело: “20 хвилин“
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Business analyst
Кореспондент