Копи оштрафували водія тролейбуса

09/01/2017 0
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Вранці, близько 9.50, у понеділок, 9 січня, патрульні зупинили водія тролейбуса, який на вулиці Руській проїхав на червоне світло.

– Водій тролейбуса за маршрутом №1 на вулиці Руській, 5 поблизу “Барвінку” проїхав на червоний сигнал світлофора, – повідомляють в прес-службі патрульної поліції Тернополя. – Патрульні винесли постанову ч.2 ст 122 КУпАП.

Джерело: “20 хвилин

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