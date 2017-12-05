Копи оштрафували п’яного молодика, який “ніс матері” повітряні кульки. ФОТО
05/12/2017 0
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Хлопця, який волочив за собою арку з повітряних кульок, патрульні помітили на вулиці Крушельницькій близько 00:40 години, 5 грудня. Угледівши патрульний автомобіль, він почав втікати.
«Коли ми наздогнали громадянина і запитали звідки у нього ці кульки, він відповів, що взяв їх у парку Шевченка і несе в подарунок матері. Встановивши його особу, з’ясувалося, що він уродженець Бучацького району. Зовнішні ознаки вказували, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння», – розповів заступник командира батальйону Іван Спридонюк.
Патрульні доставили 18-річного хлопця до відділку поліції, де на нього винесли постанову за ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці у стані алкогольного сп’яніння). Опісля передали працівнику карного розшуку, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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