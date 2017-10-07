Копії Чудотворної ікони оселяються в храмах Тернопільщини

07/10/2017 Розмір тексту:

З нагоди 150-ліття коронації чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької Папою Пієм ІХ, компанія «Агропродсервіс» та її генеральний директор Іван Чайківський долучилися до виготовлення 10 копій цієї ікони з подальшою передачею їх деканальним храмам Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ.

Про це йдеться на сайті компанії.

Першою громадою, яка урочисто прийняла дарунок, стала громада Озерянського деканату.

За словами пана Чайківського, вони не роблять чогось особливого. Лише в своїй щоденній практиці користуються наукою блаженнішого Любомира Гузара: “Моліться і працюйте – ось чим збудуєте свою Церкву і державу”.

«Перефразую відомий вислів: не думаймо, що церква зробила для нас, а думаймо, що ми можемо зробити для Церкви. Сьогодні ми разом збагатили цей храм. Матір Божа Зарваницька, яка кличе до себе мільйони паломників, тепер оберігатиме і цей деканат з його церквами. Сьогодні цей образ об’єднав нас і це є добрим прикладом єднання у вірі», – вважає Іван Чайківський.

Як повідомлялося раніше, копії виконані за багатовіковою оригінальною традицією іконописання з використанням натуральних компонентів.