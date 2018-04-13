Концерт, квест та олімпіада: як будуть святкувати День заснування Тернополя

13/04/2018 0
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15 квітня відзначається 478 років з дня заснування Тернополя коронним гетьманом Яном Амором Тарновським. З нагоди свята на тернополян чекають виступи місцевих виконавців, квест, екскурсії містом та виставки робіт художників.

Дата та час Назва заходу
14 квітня Квест «Тернопіль потемки» (нічні змагання з орієнтування  та знання історії міста)
15 квітня о 12.00 год. (територія біля замку) виставка робіт учнів та викладачів Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука « Моє місто»
15 квітня о 14.00 год.

(територія біля замку)

 «Талановитий Тернопіль». Виступи Тернопільських виконавців
15-20 квітня (бібліотеки міста) «Історичний екскурс» – виставки літератури, фотоілюстративні виставки, бесіди.

 
Впродовж квітня Проведення у навчальних закладах та бібліотеках м.Тернополя

-тематичних виховних годин,

-учнівських конференцій,

-квестів,

-тематичних екскурсий,

-літературних вікторин,

-книжкових виставок

-відео презентацій

пов’язаних з висвітленням першої писемної згадки про

місто Тернопіль

 
17.04.2018, 14.00   ТЗОШ №23

19.04.2018, 14.00   ТЗОШ №4,13,  ТНВК ШЛ №6

20.04.2018 , 13.00  СПІМ

 

 ІV альтернативна олімпіада для учнів 4 класів «Надія Тернополя»

(відбірковий тур)

 
3 травня

КЗТМР «Центр творчості дітей та юнацтва»

  

Квест знавців рідного краю
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