Концерт, квест та олімпіада: як будуть святкувати День заснування Тернополя
13/04/2018 0
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15 квітня відзначається 478 років з дня заснування Тернополя коронним гетьманом Яном Амором Тарновським. З нагоди свята на тернополян чекають виступи місцевих виконавців, квест, екскурсії містом та виставки робіт художників.
|Дата та час
|Назва заходу
|14 квітня
|Квест «Тернопіль потемки» (нічні змагання з орієнтування та знання історії міста)
|15 квітня о 12.00 год. (територія біля замку)
|виставка робіт учнів та викладачів Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука « Моє місто»
|15 квітня о 14.00 год.
(територія біля замку)
|«Талановитий Тернопіль». Виступи Тернопільських виконавців
|15-20 квітня (бібліотеки міста)
|«Історичний екскурс» – виставки літератури, фотоілюстративні виставки, бесіди.
|Впродовж квітня
|Проведення у навчальних закладах та бібліотеках м.Тернополя
-тематичних виховних годин,
-учнівських конференцій,
-квестів,
-тематичних екскурсий,
-літературних вікторин,
-книжкових виставок
-відео презентацій
пов’язаних з висвітленням першої писемної згадки про
місто Тернопіль
|17.04.2018, 14.00 ТЗОШ №23
19.04.2018, 14.00 ТЗОШ №4,13, ТНВК ШЛ №6
20.04.2018 , 13.00 СПІМ
|ІV альтернативна олімпіада для учнів 4 класів «Надія Тернополя»
(відбірковий тур)
|3 травня
КЗТМР «Центр творчості дітей та юнацтва»
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Квест знавців рідного краю
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