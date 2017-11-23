Контракт, резерв, призов: новий обласний військовий комісар розповів, чим буде займатися на посаді

23/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині відбулося одне з важливих та очікуваних призначень. Офіційно представили нового військового комісара Тернопільської області – полковника Леоніда Нечепорука.

Серед основних поставлених завдань Леонід Нечепорук виділив відбір на військову службу за контрактом, участь у доборі резервістів для проходження служби у резерві, забезпечення проведення призову на строкову військову службу, а також періодичне забезпечення призову офіцерів, відповідно до наказу Міністра оборони, забезпечення проведення зборових заходів у військових частинах, які проходять бойове відновлення боєздатності та бойове злагодження. Важливими напрямками роботи також назвав забезпечення соціального захисту військовослужбовців, пенсіонерів, ветеранів і членів їхніх сімей, повдіомляє Репортер.

«Робитиму усе, щоб на посаді Тернопільського обласного військового комісара ми виконували усі покладені на нас завдання, адже знаю яка зараз важка ситуація у країні і скільки потрібно докладати зусиль аби ці завдання виконувати», – зазначив військовий комісар.

Військову кар’єру новопризначений комісар розпочав у 1976 році будучи курсантом. До 2001 року очолював посади від командира мотострілецького взводу до начальника штабу-першого заступника дивізії Національної Гвардії. Після виходу на пенсію та з початком війни на Сході України повернувся на службу. У 2015 році призначений районним військовим комісаром Сихівського району міста Львова, згодом був відряджений у зону проведення АТО. Тривалий час виконував обов’язки заступника Львівського обласного комісара, а з 20 червня виконував обов’язки обласного військового комісара на Тернопільщині.

Нагадаємо, колишнього головного військового комісара Тернопільської області полковника Володимира Катинського «впіймали» на хабарі. Йому інкримінують статтю 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара.) Під час обшуку у нього виявили також боєприпаси.