Конспірація не допомогла: на Тернопільщині будуть судити організатора підпільного казино

03/04/2018 Розмір тексту:

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному за фактом зайняття гральним бізнесом.

На лаві підсудних – 57-річний житель Чорткова, повідомляють у поліції.

Винайнявши у Бучачі приміщення, зловмисник за допомогою комп’ютерної техніки надавав можливість доступу до азартних ігор. Адміністратори, які працювали нелегально, отримуючи від клієнтів готівку, створювали віртуальний рахунок і таким чином бажаючі отримували доступ до інтернет-казино.

Розуміючи протиправність свого бізнесу, організатор вживав заходів конспірації: пильнував за тими, хто заходить до ігрового залу, – переважно це були постійні клієнти, на приміщенні не було жодних розпізнавальних вивісок.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили одинадцять одиниць комп’ютерної техніки із спеціальним програмним забезпеченням, що давало можливість доступу до азартних ігор.

Міру покарання підозрюваному визначить суд.