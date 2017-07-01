Конкурс “Краще підприємство з охорони праці”: фермерське господарство “Гадз” – пріоритет життя і здоров’я працівників

Створення належних умов праці, впровадження на підприємствах України сучасних методів управління охороною праці – питання, які турбують і працівників, і роботодавців. На сьогодні, визначено 31 підприємство, яке продовжує брати участь у конкурсі. Одне з таких фермерське господарство «Гадз», що на Тернопільщині.

«Гадз» спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід. Господарство реструктуризоване на три частини – це садівниче господарство, розсадницький комплекс, логістичний центр із сортувальною лінією.

Основним принципом управління охорони праці у господарстві є пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність керівника, керівників структурних підрозділів за створення безпечних і здорових умов праці на кожному робочому місці.

Для організації та здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу на території фермерського господарства розміщені попереджувальні, забороняючі знаки, плакати, телефони служби безпеки, план дій при надзвичайній ситуації, стенди з охорони праці. Відвідувачам видається пам’ятка щодо правил поведінки на території господарства. Періодично проводиться навчання, семінари з охорони праці.

З метою підвищення якості продукції, дотримуючись екологічного законодавства та покращуючи охорону праці, фермерське господарство «Гадз» впровадило систему безпечності харчових продуктів Glоbal G.A.P., яка включає у себе одну із складових системи, а саме: охорона здоров’я робітників та соціально-побутове забезпечення:

– оцінка факторів ризиків здоров’я робітників та охорона праці;

– гігієна праці.

На виконання вимог стандарту Global G.A.P. та з метою дотримання законодавства з охорони праці розроблено низку інструкцій з охорони праці.

Для недопущення причин, що призводять до нещасних випадків, аварій, професійних захворювань на виробництві, та здійснення профілактичних заходів розроблено нормативні акти з охорони праці, а саме:

– «Заходи профілактики виробничого травматизму й професійних захворювань»,

– План організаційної роботи щодо попередження нещасних випадків під час проведення весняно-польових робіт та у період збирання врожаю.

У господарстві відкрито фруктосховище, де може зберігатися до 10 тисяч тонн, з них 6.5 тис. тонн у холодильних камерах з регульованим газовим середовищем. Завдяки сучасному обладнанню польської фірми «SORTER» проводиться сортування і калібрування яблук.

У 2017 році планується запуск в експлуатацію сушильної лінії компанії «Укрсушка», яка є доволі складною системою, що складається з пневмонавантажувача, сушильної камери, розділеної на три зони, вібротранспортера, пневмотранспортера, бункера накопичувача. Однак керувати всім технологічним процесом зможе лише одна людина з допомогою пульта.

Служба охорони праці постійно здійснює перевірки стану охорони праці та дотримання персоналом вимог нормативно-правових актів, надає керівництву пропозиції щодня.