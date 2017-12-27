Конфлікт довкола ринку на “Алясці”: що запропонували підприємцям

27/12/2017 Розмір тексту:

У середу, 27 грудня, підприємці з ТОВ «Тернопільський міський ринок ЛТД» зустрілися з міським головою Сергієм Надалом та заступником міського голови Володимиром Дідичем щодо конфліктного питання функціонування ринку та здійснення на цій території їх підприємницької діяльності.

Нагадаємо, що спірні питання виникли між двома сторонами – підприємцями та директором ринку.

За результатами зустрічі міський голова запевнив, що поспілкується з директором ринку, щоб той вирішив з підприємцями зазначені питання. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Також управлінню торгівлі, побуту та захисту прав споживачів дано доручення надати підприємцям інформацію щодо вільних торгових місць на інших ринках.

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