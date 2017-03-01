Комунальники розповіли, що зроблять у більшості будинків Тернополя

01/03/2017 Розмір тексту:

Менше споживати енергії і при цьому отримувати кращу якість послуг теплопостачання – міф це чи реальність, тернополяни дізнаються вже наступного року. У більшості багатоповерхівок обласного центру планують встановити індивідуальні теплові пункти.

Окремі будинки у Тернополі вже облаштували індивідуальними тепловими пунктами. Це дозволяє регулювати подачу тепла та готувати гарячу воду безпосередньо у будинку. Однак таку модернізацію неможливо провести у всіх будинках.

«Загалом планується індивідуальними тепловими пунктами охопити більшість будинків житлової сфери. Чому більшість, а не всі? Питання в тому, що індивідуальний тепловий пункт можливо встановити лише там, де є підвальне приміщення, якщо його немає, то це в принципі неможливо. Тому в старих будинках ми будемо встановлювати теплові лічильники, вони також дадуть змогу регулювати теплоподачу, вести облік теплової енергії», – відзначив директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак.

За словами комунальників, теперішня система теплопостачання у Тернополі надто затратна. Великий обсяг енергії витрачається даремно. Відтак модернізація – наразі необхідність. Також за прогнозами експертів, вартість природного газу і далі може збільшуватися. Тож питання впровадження альтернативних джерел енергії не втрачає своєї актуальності.