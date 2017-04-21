Комунальники пояснили, чому у помешканнях деяких тернополян холодні батареї

21/04/2017 Розмір тексту:

Сотні скарг надійшло до міської ради щодо холоднечі у квартирах. Тернополяни кажуть, що у багатьох квартирах батареї або холодні, або ледь теплі. Комунальники називають кілька причин такої ситуації.

Одночасно запустити тепло у всіх помешканнях технічно неможливо, – пояснюють у «Тернопільміськтеплокомуненерго». Також причиною поганого теплопостачання є повітря в батареях.

«Нашим завданням було подати тепло до всіх будинків. Комунальне підприємство це завдання виконало. А та ситуація, що деякі будинки знаходяться без тепла, це проблема ЖЕКів, які мали б забезпечити доступ теплоносія, але з певних причин не забезпечили. Також причиною неякісного теплопостачання може бути повітря у батареях. Загалом на запуск теплопостачання потрібно, мінімум, 72 години. Відразу запустити тепло у всіх мікрорайонах, у всіх будинках технічно неможливо. А також деякі будинки без теплопостачання, тому що люди не захотіли додаткових витрат», – пояснює менеджер із адміністративної діяльності КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук.

Щоб не платити за теплопостачання, якого в реальності не було, тернополянам буде потрібно підписати відповідний акт в обслуговуючому підприємстві. Скільки триватиме опалювальний період в Тернополі, наразі невідомо. Це залежить від погодних умов, – кажуть комунальники. Якщо середньодобова температура повітря перевищить вісім градусів вище нуля, постачання тепла припинять.

Софія Романська