Комунальники попереджають про небезпеку на Дружбі. ФОТО

27/02/2017 Розмір тексту:

Частина підпірної стіни, яка розташована між вулицями Карпенка та Миру навпроти Храму Перенесення Мощей Святого Миколая, обвалилась на проїжджу частину.

На дорогу обвалилось каміння, з якого була побудована підпірна стіна та зсунувся грунт. Як повідомляють в управлінні ЖКГ, на разі ділянку частково зачистили та прибрали з неї каміння:

– Щоб ніхто не постраждав із тернополян, наші працівники по можливості впорядкували ділянку та прибрали із дороги каміння. Бажано, щоб поки люди обходили підпірну стіну, адже все-таки – ще є небезпека, – коментують ситуацію в прес-службі управління ЖКГ.

Однак підпірна стіна на Дружбі не залишатиметься в такому стані. За словами працівників, її повинні відремонтувати:

– Сама підпірна стіна побудована доволі давно – її близько 60-ти років. Тому на даній утримуючій конструкції буде здійснений капітальний ремонт. На разі готується проектно-кошторисна документація. Вже після проведення експертизи працівники приступлять до необхідних робіт.

Джерело: Сорока