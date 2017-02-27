Комунальники попереджають про небезпеку на Дружбі. ФОТО
Частина підпірної стіни, яка розташована між вулицями Карпенка та Миру навпроти Храму Перенесення Мощей Святого Миколая, обвалилась на проїжджу частину.
На дорогу обвалилось каміння, з якого була побудована підпірна стіна та зсунувся грунт. Як повідомляють в управлінні ЖКГ, на разі ділянку частково зачистили та прибрали з неї каміння:
– Щоб ніхто не постраждав із тернополян, наші працівники по можливості впорядкували ділянку та прибрали із дороги каміння. Бажано, щоб поки люди обходили підпірну стіну, адже все-таки – ще є небезпека, – коментують ситуацію в прес-службі управління ЖКГ.
Однак підпірна стіна на Дружбі не залишатиметься в такому стані. За словами працівників, її повинні відремонтувати:
– Сама підпірна стіна побудована доволі давно – її близько 60-ти років. Тому на даній утримуючій конструкції буде здійснений капітальний ремонт. На разі готується проектно-кошторисна документація. Вже після проведення експертизи працівники приступлять до необхідних робіт.
Джерело: Сорока
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