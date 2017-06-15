Кому заборонять їздити дорогами Тернопільщини

15/06/2017 Розмір тексту:

У літній період автошляхами краю заборонено перевозити вантаж вагою більше двадцяти чотирьох тонн. Це обмеження діє з десятої до двадцять другої години, якщо температура повітря перевищує 28 градусів тепла.

На Тернопільщині вагу автотранспорту перевірятимуть на спеціальних перевізних постах, які працюватимуть цілодобово.

«Якщо параметри по вазі перевищено, рух таких транспортних засобів заборонений. Для цього є передбачені місця для стоянки таких транспортних засобів. Інформація щодо цих місць розміщена на білбордах дорогами області. У разі необхідності перевезення великогабаритного вантажу потрібно брати дозвіл у службі автомобільних доріг області та в поліції й оплати певну суму за перевезення такого вантажу. Оскільки є всякі випадки, коли треба возити різні вантажі. І є можливість робити це законно. Але це стосується лише неподільних вантажів, тобто таких, які неможливо розділити», – пояснює начальник управління Укртрансбезпеки в області Ігор Табака.

Упродовж літнього періоду у перевезені вантажів трапляється порушень чимало, – розповідають в управлінні Укртрансбезпеки. Порушники змушені сплатити чималий штраф.

Софія Романська