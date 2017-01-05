Кому з тернополян квадратні метри влетять у копієчку

05/01/2017 Розмір тексту:

У 2017-му році жителям Тернопільщини доведеться заплатити податок на нерухомість, якщо площа квартири перевищує 60 квадратних метрів, площа житлового будинку – 120 квадратних метрів. Ставка податку зросте у результаті підвищення соціальних стандартів.

Ставка податку на нерухомість залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Як результат – при її зростанні збільшується податок. Однак, відповідно до рішення Тернопільської міської ради, залишаються категорії громадян, які звільнені від цього податку.

«Від податку на нерухоме майно звільнені частина об’єктів житлової нерухомості учасників антитерористичної операції, члени їхніх сімей та члени сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції. Також Тернопільською міською радою встановлені пільги для багатодітних родин. Пільги актуальні і для будинків-інтернатів: для людей похилого віку та інвалідів; будинків дітей і сирітських будинків, центрів соціальної адаптації. Згідно з нормами податкового кодексу, площа на яку не буде нараховуватися податок на нерухоме майно складає для квартир – 60 квадратних метрів, для житлових будинків – 120 квадратних метрів. Якщо громадянин має у власності кілька об’єктів різних типів: і квартиру і будинок, то ця норма збільшується і становить 180 квадратних метрів. Тобто, хто має кілька об’єктів, нарахування буде проводитися по тій надлишковій площі – понад сто вісімдесят квадратних метрів. Сам податок нараховує контролюючий орган за місцем адреси власника нерухомості, виходячи із її загальної площі та також кількості об’єктів, які є у власності громадянина», – пояснює начальник управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління державної фіскальної служби України в області Володимир Брудко.

Нагадаємо, податок на нерухомість нараховують за попередній рік.