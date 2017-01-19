Кому з тернопільських студентів “світять” стипендії у 2000 гривень

19/01/2017 Розмір тексту:

Деякі тернопільські студенти можуть претендувати на соціальні стипендії. Їх призначатимуть у навчальних закладах, а фінансуватимуть через місцеві управління соціального захисту населення.

Претендувати на соціальні стипендії можуть насамперед студенти пільгових категорій.

«Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники бойових дій, діти загиблих учасників АТО, внутрішньо-переміщені особи. Звісно, призначення стипендій відбуватиметься у навчальних закладах, однак фінансуватимуться стипендії через управління соціального захисту населення. Тобто формуватимуть списки студентів, які можуть претендувати на соціальні стипендії у навчальних закладах, а потім їх передаватимуть нам. Міністерство соціальної політики, відповідно до поданих заявок, нараховуватиме гроші. Щоб отримати соціальну стипендію, треба написати відповідну заяву у навчальному закладі, принести ідентифікаційний код і студентський квиток, також потрібна довідка про підтвердження статусу, відповідно до якого надається соціальна стипендія», – пояснює директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Фахівці наголошують, що соціальні стипендії призначатимуть з місяця звернення. Нагадаємо, розмір соціальної стипендії залежить від рівня акредитації навчального закладу.