Кому з тернопільських депутатів небайдужа доля міста. Список

02/06/2017 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, сьогодні проходить довгоочікувана сесія Тернопільської міської ради.

Для участі у сесії зареєструвалося 23 депутати, яким, вочевидь, не байдужа доля Тернополя.

Так, за інформацією інтернет-видання “Погляд“, на сесії присутні представники РПЛ Півторак та Яциковська, депутати від “Народного контролю” Бліхар, Шараськіна та Болєщук, від “Громадянської позиці” – Ткаченко, Ландяк, Балук, Газилишин, від БЮТ – Поворозник, Гринда, Шоломейчук, Артимович, від “Свободи” – Климчук, Сиротюк, Редьква, Стаюра, Бабюк, Гевко, Зінь та Шморгай.

У повному складі відсутні фракції «Об’єднання «Самопоміч»» та БПП «Солідарність».

Зазначимо, що на порядку денному – 193 питання, серед яких закріплення 84 гектарів землі у напрямку Львівської траси для розподілу її між учасниками АТО, внесення змін у програму фізичної культури та спорту, а також розгляд сотень інших господарських питань, які стосуються буденних проблем простих тернополян.