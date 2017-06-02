Кому з тернопільських депутатів небайдужа доля міста. Список
Як ми повідомляли, сьогодні проходить довгоочікувана сесія Тернопільської міської ради.
Для участі у сесії зареєструвалося 23 депутати, яким, вочевидь, не байдужа доля Тернополя.
Так, за інформацією інтернет-видання “Погляд“, на сесії присутні представники РПЛ Півторак та Яциковська, депутати від “Народного контролю” Бліхар, Шараськіна та Болєщук, від “Громадянської позиці” – Ткаченко, Ландяк, Балук, Газилишин, від БЮТ – Поворозник, Гринда, Шоломейчук, Артимович, від “Свободи” – Климчук, Сиротюк, Редьква, Стаюра, Бабюк, Гевко, Зінь та Шморгай.
У повному складі відсутні фракції «Об’єднання «Самопоміч»» та БПП «Солідарність».
Зазначимо, що на порядку денному – 193 питання, серед яких закріплення 84 гектарів землі у напрямку Львівської траси для розподілу її між учасниками АТО, внесення змін у програму фізичної культури та спорту, а також розгляд сотень інших господарських питань, які стосуються буденних проблем простих тернополян.
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