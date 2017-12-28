Кому з мешканців Тернопільщини перерахували пенсії

28/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Черговий перерахунок виплат, пов’язаний з реалізацією пенсійної реформи, провели на Тернопільщині. 65-річні жителі краю отримуватимуть від тисячі чотирьохсот вісімдесяти дев’яти гривень. В середньому пенсія зросла на чотири десятки гривень.

Перераховували пенсії відповідно до мінімальної заробітної плати, яка діятиме з першого січня 2018-го року. Умовою для проведення перерахунку стала наявність стажу: у чоловіків 35 років, у жінок – 30 років.

«Перерахунок проводився відповідно до суми 3723 гривні. Це мінімальна зарплата, яка встановлена державним бюджетом 2018-го року. Після проведення цього перерахунку, розмір мінімальної пенсії підвищено до 1489 гривень», – відзначив заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов.

Також відповідно до пенсійної реформи, переглянули розмір максимальної пенсії. Раніше пенсіонери могли отримувати не більше 10740 гривень, відтепер максимальні суми збільшено до 13730 гривень. Нагадаємо, з першого січня 2018-го року розмір максимальних пенсій не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів.

Софія Романська

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Який новорічно-різдвяний празник для вас головний?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,326 / 10.41m