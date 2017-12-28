Кому з мешканців Тернопільщини перерахували пенсії

28/12/2017 Розмір тексту:

Черговий перерахунок виплат, пов’язаний з реалізацією пенсійної реформи, провели на Тернопільщині. 65-річні жителі краю отримуватимуть від тисячі чотирьохсот вісімдесяти дев’яти гривень. В середньому пенсія зросла на чотири десятки гривень.

Перераховували пенсії відповідно до мінімальної заробітної плати, яка діятиме з першого січня 2018-го року. Умовою для проведення перерахунку стала наявність стажу: у чоловіків 35 років, у жінок – 30 років.

«Перерахунок проводився відповідно до суми 3723 гривні. Це мінімальна зарплата, яка встановлена державним бюджетом 2018-го року. Після проведення цього перерахунку, розмір мінімальної пенсії підвищено до 1489 гривень», – відзначив заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов.

Також відповідно до пенсійної реформи, переглянули розмір максимальної пенсії. Раніше пенсіонери могли отримувати не більше 10740 гривень, відтепер максимальні суми збільшено до 13730 гривень. Нагадаємо, з першого січня 2018-го року розмір максимальних пенсій не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів.

Софія Романська