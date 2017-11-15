Кому з фермерів Тернопільщини перепаде від держави

15/11/2017 Розмір тексту:

Допомогти селянам у розвитку невеликих фермерських господарств вирішив Уряд України. Фермерам, які обробляють до ста гектарів землі, обіцяють фінансову підтримку. Урядовці сподіваються, що це сприятиме розвитку агропромислової галузі та дозволить збільшити кількість робочих місць в сільському господарстві.

Загалом на розвиток селянсько-фермерських господарств України з державного бюджету виділять 1 млрд. грн. Гроші поділять між фермерами з різних регіонів України. Як отримати фінансову допомогу держави, фермерів краю консультуватимуть у департаменті агропромислового розвитку ОДА. «Кількість селянсько-фермерських господарств в Україні останнім часом збільшилася. Гроші у сумі 1 млрд грн. виділять на них всіх, яка частина з цих грошей потрапить фермерам нашої області поки що точно сказати не можемо. Багато залежить від активності наших фермерів. Ми радимо їм звертатися до нас з приводу певних консультацій», – каже в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації Володимир Стахів

Міністерство аграрної політики і продовольства України повідомило, що реалізація програми з підтримки фермерів дозволить за три роки у 5 разів збільшити кількість робочих місць у галузі сільського господарства. Також фермери зможуть оновити техніку та модернізувати певні роботи, а відтак отримувати більші прибутки.

Софія Романська