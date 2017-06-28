Кому з дітей на Тернопільщині “світить” безкоштовний відпочинок

28/06/2017 Розмір тексту:

Табірний сезон – у розпалі на Тернопільщині. Поряд із стаціонарними в регіоні діють пришкільні й прицерковні табори, перебування в яких переважно безкоштовне для всіх учасників.

Діти з різних соціальних категорій оздоровлюватимуться у таборі “Ромашка”, поблизу села Нирків Заліщицького району. Відпочинок запланований на двадцять один день. Також безкоштовне оздоровлення обіцяють дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

«Передбачені кошти на оздоровлення дітей-чорнобильців. Відповідний закон вступив у дію сьогоді. Тож відтепер відновлено право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, і евакуйованих із зони відчуження в 1986 році. Засоби для проведення виплат зазначеної категорії громадян у цьому році передбачені бюджетною програмою. Головним розпорядником є Міністерство соціальної політики. Сума виплат ще не встановлена ​​- Закон покладає це повноваження на Кабінет Міністрів і надає для цього півроку», – пояснюють у службі в справах дітей Тернопільської ОДА.

Яка кількість дітей з пільгових категорій зможе оздоровитися безкоштовно у стаціонарних таборах області, буде відомо до кінця місяця.

Софія Романська