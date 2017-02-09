Кому вигідні котельні на альтернативному паливі, – сенсаційне журналістське розслідування

09/02/2017 Розмір тексту:

Упродовж кількох місяців влада обласного центру хизується облаштуванням котелень на альтернативних видах палива, які, за словами представників мерії, не лише значно економитимуть бюджетні кошти, а й звільнять Тернопіль від залежності російського газу. Але чи тільки це стимулює владу міста будувати котельні?

Журналісти «Номер один» дізналися, хто стоїть за новим опалювальним «благом»…

Погрожують та залякують

Тему облаштування котелень на альтернативних видах палива чиновники Тернополя підняли ще торік. Здавалося, що тоді люди почули інформацію, однак пропустили її повз вуха, вочевидь, вирішивши, що новація прийде не скоро. Але не минуло й кількох місяців з моменту публічних заяв, як пафосні слова почали перетворюватись у дії. Разом з ними зростала й напруга серед тернополян, яким котельні хочуть облаштувати просто по сусідству.

– Речовини, які виділяються при розщепленні торфу, дуже погано впливають на здоров’я. Це призводить до погіршення самопочуття, головного болю тощо. Коли свого часу горів торф у Києві, фахівці били на сполох, заявляючи, що вибухнула «екологічна бомба». Ми ж цю «бомбу» сьогодні вводимо у наше місто. До прикладу, Китай теж почергово палить вугілля і торф. Через смог, що утворюється після спалювання, місцевому населенню почали продавати повітря в кисневих балончиках. Ми що, теж ідемо до того, що будемо купувати повітря?– дивується тернополянка Юлія Мамчак, біля будинку якої на вул. Київській планують облаштувати одну з таких котелень.

За словами жінки, неподалік майбутньої «інноваційної» котельні розміщено п’ять дитячих садочків, а за п’ятдесят метрів від неї починається житлова забудова. Тому люди і виступили проти: неодноразово збиралися під будинком, залучили депутатів різних рад та журналістів. Та за свою категоричну позицію отримали не переговори із владою, а… погрози від невідомих осіб.

– Приїздила на наші збори і муніципальна міліція міської ради, і погрози надходили, що нами займеться прокуратура та СБУ… Я вважаю, що це просто смішно. Мешканці здаватися не збираються, бо тут живуть наші діти. Якщо ми зараз здамося і котельню запустять, потім уже нічого не вдієш. Крім того, сам головний інженер КП «Тернопільтеплокомуненерго» визнав, що дешевшим для нас таке опалення не буде. Тобто ми за власні гроші просто будемо більше хворіти. Нам казали, що таким чином відійдемо від газових магнатів. Так, відійдемо, але перейдемо до торф’яних магнатів. Є ж інформація, що якийсь інвестор вже купив торф’яні заводи. Виходить, ми будемо йому забезпечувати достойну старість, а собі –з усіма хворобами, – запевняє пані Мамчак.

Цілком таємний інвестор?

Попри спірну екологічну складову цього питання, журналістів «Номер один» зацікавило інше: хто стоїть за таким поспішним облаштуванням новомодних котелень? Попередньо чиновники мерії запевняли, що на базі котелень КП «Тернопільтеплокомуненерго» спеціальні котли для спалювання торфу облаштовуватиме приватний інвестор. Мовляв, коштів з бюджету витрачати не будуть. Проте, зі слів пані Мамчак, тернополянам не кажуть, хто є тим самим інвестором. Наші журналісти ставили це запитання і кільком депутатам міськради, але ті, на наш подив,тільки знизували плечима.

Тому ми зателефонували до директора КП «Теропільтеплокомуненерго» Андрія Чумака, який у телефонній розмові повідомив, що фірма-інвестор, яка займається альтернативними котельнями, носить назву ТОВ «Тернопільтепло». За його словами, це бізнесмени зі столиці, проте на прохання міської ради зареєстрували свою фірму в Тернополі, аби сплачувати податки до місцевого бюджету. Словом, усе чесно і навіть патріотично-благородно.

«Столичний» інвестор прописаний в Тернополі

Через інформаційно-аналітичну платформу для бізнесової аналітики «Youcontrol» журналісти «Номер один» з’ясували, які прізвища стоять за ТОВ «Тернопільтепло». Дійсно, деякі засновники мають столичну прописку, проте не всі. Серед них є й тернополяни, причому, судячи із розміру їхніх внесків до статутного фонду, це справжні мільйонери.

ТОВ «Тернопільтепло» було зареєстроване 7 серпня 2016 року. Попри такий короткий термін своєї офіційної діяльності, розмір статутного капіталу товариства становить аж 99 500 000 гривень. Керівником фірми, згідно зі статутом, числиться Олександр Миколайович Ріпка. Що цікаво, чоловік із таким іменем раніше був депутатом Зборівської районної ради від рідної для нашого мера партії ВО «Свобода».

Далі – ще цікавіше. Серед засновників ТОВ «Тернопільтепло» є такий собі Богдан Богданович Вербовий. Цей інвестор найменше доклався до статутного капіталу новоствореного товариства, вклавши у нього «всього» 1 млн. грн. І все б нічого, якби він не був… рідним братом дружини міського голови Тернополя Сергія Надала – Олени (у дівоцтві – Вербова Олена Богданівна)!Чоловік навіть досі прописаний за тією ж адресою, де проживають їхні з Оленою батьки.

Звісно,Сергій Віталійович може сказати, що брат дружини має право займатися будь-яким бізнесом. І це правда! Та, попри це, меру буде важко переконати тернополян, що він не знав, хто є засновниками фірми, яку він так інтенсивно проштовхує на ринок комунального тепла. Тепер принаймні зрозуміло, чому ні Надал, ні його підлеглі ніде раніше навіть не згадували про те, що за фірма-інвестор береться за котельні. Натомість не економили на хвалебних публікаціях про таку «інновацію».

Негарно, звісно, зазирати у чужий гаманець, але, погодьтеся, цікаво знати походження того мільйона гривень, який вклав у ТОВ «Тернопільтепло» Богдан Вербовий…

За даними того ж «Youcontrol»,цей чоловік також є засновником тернопільського ТОВ «СІО», основним видом діяльності якого є «допоміжне обслуговування наземного транспорту». І що цікаво, серед її засновників, окрім пана Вербового, є товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційна група «Нова генерація». Серед засновників останнього числиться Володимир Кришталовський, який за сумісництвом є засновником сумнозвісної охоронної фірми «Максима-Т». До всього іншого, Володимир Кришталовський є рідним братом Романа Кришталовського – директора ще більше сумнозвісного будівельного КП міської ради «Тернопільбудінвестзамовник». Того самого комунального підприємства, яке прославилось за каденції Надала скандальними інвестиційними угодами, які досі розслідують столичні правоохоронці. Дідько голову може зламати, розмотуючи цей клубок «неймовірних» збігів, правда ж?..

До речі, серед числа засновників ТОВ «Тернопільтепло» фігурує ще один тернополянин – Олександр Юрійович Куриляк, який вклав у статутний фонд одразу 16 млн. грн. За даними «Youcontrol», ніби то цей же чоловік віднедавна очолює комунальну установу Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з літніх видів спорту», яку, між іншим, депутати утворили у вересні 2016 року. Цікаво, звідки у керівника КП 16 мільйонів? За нашою інформацією, чоловік не володіє такими статками, проте вміє тримати язика за зубами. Таких ще називають «своя людина». Тобто той, кому не страшно делегувати свої гроші… Швидше за все, за паном Куриляком стоять відомі місцеві бізнесмени, які бажають залишатися в тіні.

Заради справедливості слід відзначити, що найбільшу частку в ТОВ «Тернопільтепло» має панянка зі столичною пропискою. Однак навряд чи вона, як і інші засновники, абсолютно випадково потрапила в цей перелік…

Благо для всіх чи для одного?

А тим часом міський голова Сергій Надал видає торф’яні котельні за найбільшу альтернативу та спасіння для нашого міста. Мовляв,Тернопіль став першим містом України, яке на 100% відмовиться від опалення російським газом.

– Ми готуємо інфраструктуру та виробничі потужності, щоб перевести всі котельні Тернополя, в тому числі й ті, які обслуговують квартири і приватний сектор, на альтернативні джерела, – цитує офіційний сайт міськради Сергія Надала.

Схожої риторики дотримується й Олександр Ріпка – керівник ТОВ «Тернопільтепло». Нам вдалося зв’язатися із ним по телефону. Під час розмови чоловік підтвердив, що саме його ТОВ виступає інвестором з облаштування котелень.

– У чому полягає страх мешканців? Люди думають, що топлення торфом супроводжуватиметься чорним димом та купою осаду. Насправді, з труби йтиме такий же дим, як і з газової котельні, – пара, білий конденсат, – запевнив Олександр Ріпка.

Водночас чоловік додав, що котельні будуть обладнані спеціальними надсучасними фільтрами, які мінімізують шкідливість викидів.

– Звісно, це не газ. Це тверде паливо. Але й не є брикет чи дрова. До речі, фактично все, що в нашому регіоні «топиться», не проходить за екологічними нормами, а наша технологія проходить, бо відбувається повне згорання. От коли ви, приміром, палите брикет, вугілля чи дрова, то воно не згорає повністю. Усім, хто мене запитає про це, я кажу: «Знаєте, давайте ми все доробимо, побудуємо, налагодимо. Тим паче, документація вся у нас є, дозволи відповідні також. А вже після запуску скажемо, який від таких котелень економічний ефект. Звісно, якщо порівнювати з газом, то за зручністю технологія відстає. Та з іншого боку, коли привозять наших бійців, то їх зустрічають на колінах, а коли спалюємо газ, то ніхто не рахує, що в Росії патрони на ці гроші купують, – каже пан Ріпка.

Читач скаже: «От розписали ви все це, а що далі?» А далі, сподіваємось, тернополяни по-новому глянуть на новацію від міської ради, а депутати під час найближчої сесії запитають у пана Надала, як мінімум жартома, скільки вартує тонна торфу…

Тетяна Колеснік,