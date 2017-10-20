Кому відрубає руки президент і чи виконає вимоги людей зі щитами: хроніка тижня від “За Збручем”

20/10/2017 Розмір тексту:

Світ

Вибух під “Галичиною”

Вибуховий пристрій у автівці відомого журналіста – універсальний метод розправи над “незручними” представниками ЗМІ. Він однаково спрацьовує що в Києві, як це було з П.Шереметом, що в тихенькому містечку комфортної курортної Мальти. 16 жовтня внаслідок вибуху бомби там загинула відома журналістка Дафна Каруна Галісія, яка неодноразово звинувачувала прем’єр-міністра країни у використанні офшорних банківських рахунків. Один із українських сайтів, до речі, й тут не зміг обійтися без комп’ютерно-перекладацького дебілізму, назвавши загиблу “Дафна Галичина” – майже за аналогією з Ів Сен Лораном, перехрещеним колись на Верб Сен Лорана. Показово, що за два тижні до загибелі Галісія звернулася в поліцію з заявою про погрози, яка, втім, була оперативно проігнорована. Уже, так би мовити, post factum засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж оголосив про нагороду в 20 тис. євро за інформацію про загибель журналістки.

Лавочки для легенди футболу

Один англійський правопорушник, затриманий за “п’яну” їзду, приступив до виконання вироку суду. Рішення британської юстиції було не те щоб дуже суворим, але й не зовсім поблажливим: винуватця позбавили на 2 роки ліцензії водія і призначили йому 100 годин громадських робіт. Коли він почав їх виконувати, це привернуло увагу багатьох ЗМІ. Ще б пак, побачити, як футбольна “зірка” Уейн Руні (саме його констеблі зупинили в “підігрітому” стані дорогою з вечірки) протягом 6 годин фарбує лавочки в парку будинку престарілих – справжня знахідка для репортерів і просто цікавих обивателів. До честі нападника “Евертона”, він не став у позу ображеної знаменитості, а чесно визнав свою провину. А тепер уявімо, якими завжди свіжопофарбованими були б лавки у наших парках і чисто підметеними їхні алеї, якби наші суди присуджували хоча б такі громадські роботи усім порушникам без огляду на їхню “крутизну”. І якби існував дієвий механізм контролю за їх виконанням …

Україна

Армія праворуких злодіїв

Тяжкою карою пригрозив Президент України П.Порошенко тим, хто посміє обкрадати ЗСУ: ” “Нікому не дозволю красти в армії. Тим, хто це зробить, відрубаю руки… Армія є предметом моєї персональної турботи”. Сказано це було не під впливом поганого настрою, а з важливої причини: НАБУ викрило в Міноборони корупційну схему розтрати 149 млн гривень, взявши “на гарячому” заступника міністра І.Павловського і його підлеглого. Сам міністр С.Полторак, слухаючи Президента, хмурив брови і ледь кивав головою. Можливо, думав над тим, що ж буде, якщо Президент таки візьметься виконувати свою обіцянку. Оскільки усілякі зловживання в армії, як доводилося чути – далеко не виняткове явище, то можна припустити, що одноруких у її струнких лавах відчутно додасться. Як же вони будуть честь віддавати – лівою рукою? Тож, може, Президент таки врахує армійську специфіку і нещадно рубатиме лише ліві руки?

Чергова витівка Парасюка

Відомий своїми ексцентричними вчинками депутат В.Парасюк не втомлюється дивувати публіку. Чи точніше буде сказати: уже перестав дивувати? Колишній відеооператор на урочистих подіях, що називається, дібрав смаку і періодично порушує надто академічну атмосферу урядових засідань і кулуарів парламенту витівками, більше притаманними підпилим гостям весіль, які йому доводилося знімати. Дісталося від нього і генералу СБУ В.Пісному (щось на зразок “mae geri” чи “mawashi-keage” з кіокушинкай карате), і депутату від опозиції О.Вілкулу (більше постраждали двері іномарки останнього)… А в перерві між цими звершеннями депутат-екстремал встиг заробити штраф за неправильну їзду вулицями Тернополя. Черговий конфлікт у В.Парасюка виник з начальником Управління держохорони В. Гелетеєм під будівлею Верховної Ради. Усе було майже як завжди: “Хто г*внюк, тварюко?! Ти, с..а, будеш відповідати за Іловайськ на трибуналі!!!”. На цьому словесні аргументи були вичерпані, і в хід пішли нижні кінцівки.

Політична реформа з поліцейськими щитами

Давньогрецьке “Зі щитом або на щиті” в останніх українських реаліях трансформувалося у “Був зі щитом – став без щита”. Учасники акцій протесту в центрі Києва під гаслом “Велика політична реформа” від декларованих цілком мирних намірів перейшли до не дуже мирних і відібрали у поліцейських їхні щити. Правоохоронці зажадали, щоб їм повернули амуніцію, але протестувальникам вона так сподобалася, що вони зібралися “продефілювати” з нею Києвом. Цей конфлікт інтересів призвів до сутички з розпилюванням сльозогінного газу і затримання 11 активістів. Як відомо, протестувальники висували три вимоги: запровадження пропорційної системи з відкритими списками на виборах до Верховної Ради України; скасування депутатської недоторканності; створення незалежного антикорупційного суду. Учасники акції протесту встановили намети біля будівлі Верховної Ради. І були сповнені рішучості не розходитися, поки влада не виконає їхніх умов.

Тернопіль

Про грузина з гранатою

Місцеві правоохоронці, мабуть, і не чекали, що під час місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових речовин у них знайдуться добровільні та безкорисливі помічники. Причому – аж з далекої Грузії. Принаймні, так озвучив власну версію наявності у нього гранати РГД-5 уродженець Тбілісі, якого поліцейські затримали у с. Петриків – мовляв, відібрав у місцевих мешканців і планував занести до поліції. А попутно вирішив долучити до благородної справи “тотального роззброєння” і місцеву 16-річну дівчину, попросивши її сховати гранату в сумку. Правоохоронців не зворушили такі шляхетні мотиви гостя з Кавказу, і вони наразі перевіряють походження небезпечного предмета, попутно порушивши справу за відповідною статтею ККУ. Принагідно поліція нагадує, що за незаконне зберігання зброї “світить” позбавлення волі від 2 до 5 років. А ще, як з’ясувалося, наша область скотилася на 8 місце у рейтингу формування ОТГ. Ніби треба сумувати, але, підозрюю, мало хто відчував бажання стрибати від радості, коли Тернопільщина у 2015-2016 рр. була серед лідерів децентралізації…

Ігор Дуда