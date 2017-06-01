Кому на Тернопільщині скасують субсидії

01/06/2017 Розмір тексту:

Боржникам скасують субсидії. Якщо сума боргу за послуги ЖКГ сягає двох місяців, субсидію скасовуватимуть. Але перед цим боржник отримає попередження від управління соціального захисту населення. Після сплати боргу, субсидію обіцяють повернути.

Нагадаємо, нові правила оформлення субсидій набули чинності з першого травня. «Є певні нововведення. Було прийнято рішення щодо скасування субсидій боржникам. Тобто вважається, якщо людина не оплачує комунальних послуг, при цьому, користуючись субсидією, це не є зовсім правильно. Бо держава і так компенсовує певну частину за рахунок субсидії. Тому, якщо є двомісячна заборгованість за субсидії, їх можуть скасувати. Але перед цим людина отримує попередження, прохання оплатити борг. Якщо ж боржник не дослухається, буде прийняте рішення про скасування субсидій. Потім є шанс їх повернути, але знову ж таки, після сплати боргу», – пояснюють у департаменті соціального захисту населення ОДА.

Оновлена програма житлових субсидій передбачає ще одне нововведення: якщо раніше враховували доходи за попередній рік, то тепер – за останні чотири квартали. Відтак підвищення мінімальної зарплати може позначитися на розмірі цьогорічної субсидії.

Софія Романська