Кому на Тернопільщині пропонують 15000 гривень зарплати

04/09/2018 Розмір тексту:

Цьогоріч роботодавці поінформували службу зайнятості Тернопільщини про 27 тис. вільних робочих місць, серед них є й вакансії із гідною зарплатою.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, на заробітну плату в 15 тис. грн були потрібні водії тролейбуса; 12,9 тис. грн пропонували інкасаторам-водіям автотранспортних засобів, від 11 до 12 тис. грн – інженерам з керування й обслуговування систем, покрівельникам, слюсарям з механоскладальних робіт, начальнику комерційного відділу, інженеру з транспорту.

Менеджера з персоналу, монтажника сантехустаткування, фарбувальника, піскоструминника, арматурника, слюсаря з КВПіА, машиніста змішувача асфальтобетону, лакувальника запрошували на зарплату в 10000 гривень.

Від 9 до 10 тис. грн на місяць пропонували електрозварникам, виконробу, машиністу автовишки та автогідропідіймача, інженеру-будівельнику, токарям.

За видами економічної діяльності кожна п’ята вакансія пропонується на підприємствах та установах переробної промисловості, 17,9% – вакансій в оптовій та роздрібній торгівлі, 15,4% – у сільському господарстві, 6,8% – в будівництві, 6,6% – у державному управлінні й обороні, 5,9% – транспорті.

Найбільший попит на Тернопільщині мали бухгалтери, менеджери із збуту, економісти, медсестри, лікарі; серед працівників робітничих професій – водії, продавці, кухарі, швачки, офіціанти, охоронники, трактористи, електромонтери, водії тролейбуса, будівельники.