Кому на Тернопільщині найлегше знайти роботу

20/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині поменшало безробітних, – кажуть в обласному центрі зайнятості. Наразі у краї статус безробітного має дванадцять тисяч осіб. Три місяці тому кількість була на шість відсотків більшою. Позитивна тенденція пов’язана із сезонними роботами.

Серед безробітних в області переважають жінки. Вакансій для чоловіків трохи більше, роботодавці переважно потребують водіїв, трактористів і будівельників.

«Станом на 1 квітня на обліку в центрах зайнятості нашої області перебувало майже 12 тисяч безробітних, серед них більшість – це жінки перед пенсійного віку. Допомогу по безробіттю виплатили більш як 10 тисячам безробітних. Її розмір від початку року зріс майже на 6 % і зараз становить майже 1900 гривень. Загалом за три місяці 2017-го до центрів зайнятості Тернопільщини звернулися 45 переселенців і 8 із них уже працевлаштували. А від початку 2014-го року послугами служби зайнятості скористалося 604 внутрішньо переміщених особи, з них майже половині осіб знайшли роботу», – відзначив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

За словами працівників обласної служби зайнятості, наразі у краї є найбільша потреба у менеджерах, водіях, будівельниках, спеціалістах агропромислової галузі.

Софія Романська