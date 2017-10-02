Кому і за що дякували тернополяни на центральній площі міста. ФОТО

02/10/2017 Розмір тексту:

«Дякую за все» прийшли сказати тернополяни на Театральний майдан міста. Там зібралися представники понад тридцяти християнських церков регіону. Вони упродовж недільного дня святкували День Подяки.

Першого жовтня на Театральному майдані міста представили величезну композицію з овочів і фруктів. Це символізувало врожай, зібраний на полях області. «Ми прийшли дякувати не лише за врожай, а також за нашу державу, за наше місто, за життя і за здоров’я. За все це ми дякуємо Творцеві», – відзначає жителька Збаража Ольга Редько.

До слова, День Подяки вже відзначили у столиці. 17 вересня це свято зібрало на Хрещатику майже півмільйона людей. Відтак ініціативу вирішили перейняти і на Тернопільщині.

«У наших церквах свято Подяки відзначається здавна. Але цього року ми його вирішили відсвяткувати на центральній площі міста. Святкування також пов’язане з 500-річчям Реформації, яке відзначають на державному рівні», – каже голова організаційного комітету з відзначення ювілею Олег Саган.

«В основі цього свята лежить Святе Письмо. У книзі Вихід йдеться: «Будеш дотримувати свята жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі». Тому Євангельські церкви намагалися зберегти цю Біблійну лінію. Ми прийшли сьогодні дякувати Богові за врожай, за державу, за родину», – додає Олег Саган.

Упродовж святкування євангельські церкви краю представили соціальні служіння, доносили інформацію про які на тридцяти локаціях: Міжнародний центр батьківства, «Молодь з місією», навчально-просвітницький центр «Успіх», Тернопільський місіонерський інститут, допомога глухонімим.

Святкування Дня Подяки тривало у Тернополі від одинадцятої до двадцять другої години. Доповнили концертну програму виступи заслуженої артистки України Марини Одольської, співачки Анни Поночевної, об’єднаного хору, а також місцевих музичних гуртів «Сотерія», «Манна», «Нове місто».

Софія Романська