Компетентні органи підрахували, які хабарі беруть на Тернопільщині

26/01/2017 Розмір тексту:

Впродовж 2016 року за матеріалами Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про відкриття 10 кримінальних проваджень за фактами неправомірної вигоди, з яких 2 правопорушення вчинені посадовими особами органів влади та управління, 1 працівником суду. По 8 кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР правопорушникам оголошено підозру.

Про це повідомив заступник начальника УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України Віталій Ореховський під час засідання колегії ОДА, передає прес-служба.

В результаті вжитих заходів викрито протиправну діяльність 13 осіб, яким оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного з неправомірною вигодою, в тому числі начальникові Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області, сільському голові, депутату Тернопільської міської ради та голові районного суду.

Загальна сума встановлених протягом 2016 року фактів отриманої неправомірної вигоди, за якими осіб повідомлено про підозру складає понад 541 тис. грн. або в середньому 49,2 тис. грн. отриманих однією особою.

Слідчими правоохоронних органів закінчено досудове розслідування та направлено до суду з обвинувальним актом 8 кримінальних проваджень за фактами одержання неправомірної вигоди.