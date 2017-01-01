Компанія “Агропродсервіс” вітає краян з Новим роком та Різдвяними святами!

31/12/2016 0
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Щодня наше агропромислове підприємство працює для того, щоб українські родини мали хліб та до хліба. Щоб працівники, власники паїв, партнери та клієнти були впевнені в надійності нашої компанії, щоби з нею пов’язували своє майбутнє.

Тому вітаємо усіх наших друзів та мешканців Тернопільщини з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

Щиро бажаємо, щоб праця кожного трудівника була гідно оцінена. Бажаємо перемоги нашій державі, трудової перемоги нашим колективам, щоденної перемоги кожному з нас.

Нехай над нами буде мирне небо, нехай разом з Ісусиком в нас народиться ще один пагінець віри в добро. Здоров’я всім і Божої  благодаті.

З Новим роком та різдвяними святами!

Генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський

Директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран

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