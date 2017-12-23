Командував однією з найскладніших рот: що відомо про нового очільника патрульної поліції Тернополя

– Богдан Богданович один з перших патрульних, який склав присягу на вірність українському народові, командував однією з найскладніших рот, яка забезпечувала громадський порядок під час масових заходів у Києві,– зауважив Олексій Білошицький. – Однак впорався з цим блискуче. Пізніше виконував обов’язки заступника начальника УПП в м. Житомирі. Його робота спрямована на високий результат і впровадження реформи.

Новопризначений керівник Богдан Шевчук подякував за довіру і пообіцяв, що в Тернополі буде більшу увагу зосереджувати на боротьбу та попередження вуличної злочинності, щоб тернополяни почувалися захищеними і знали куди в будь-яку мить можуть звернутися за допомогою.

Довідково:

Богдан Богданович Шевчук народився 22 червня 1992 року в смт. Скала-Подільська Борщівського району. Одружений.

04.2015 – 07. 2015 – інспектор патрульної служби роти №6 батальйону патрульної служби №2 Головного управління МВС України в місті Києві.

07.2015 – 11.2015 – командир роти № 11 батальйону №4 Управління патрульної служби МВС у місті Києві.

11.2015 – 04.2016 – інспектор роти №4 батальйону №4 Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції.

04.2016 – 10.2017 – командир роти №8 батальйону №4 Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції.

10.2017 – командир роти №5 батальйону №4 полку № 1 (з обслуговування правого берега ) Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції.

03. 2017 – т.в.о. заступника начальника Управління патрульної поліції в м. Житомир.

Нагороджений нагрудним знаком Міністра внутрішніх справ «За відзнаку в службі» у липні 2016 року.