Команді Надала вділили 400 тисяч

01/03/2017 0
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Рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради на потреби комунального підприємства «Футбольний клуб «Тернопіль» виділили з бюджету 400 тисяч гривень.

Ці кошти управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міськради спрямує на забезпечення статутної діяльності на поточні видатки муніципального клубу, повідомляє “20 хвилин“.

Нагадаємо, що ФК «Тернопіль» готується до другої частини чемпіонату України серед команд Першої ліги. Незабаром команда виїздить на тренувальні збори на Закарпаття.

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